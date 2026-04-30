راسلنا عبر واتساب تواصل سريع معنا من خلال واتساب.
کوردی English
تسجيل الدخول
خصم لفترة محدودة فقط احصل عليه الآن

خصم 50% على الاستضافة المشتركة

احصل على موقع كامل يشمل النطاق، شهادة SSL، وترافيك غير محدود. ابتداءً من 5 دولارات شهريًا فقط!

احصل على الخصم
أكثر من 4,000 عميل يثقون بخدماتنا
خصم 50% على الاستضافة المشتركة
0 سرعة الموقع

خبرة تتجاوز 18 عامًا

نستثمر في بنية استضافة مدعومة بأفضل التقنيات العالمية، لنمنحك أداءً مستقرًا وقيمة حقيقية مقابل ما تدفعه.

استضافة تغطي جميع الاحتياجات

من المواقع الشخصية إلى المشاريع الكبيرة، نوفر بنية موثوقة تنمو معك وتدعم توسعك.

خصم 50%

الاستضافة المشتركة

ابدأ موقعك أو انقله بسهولة، واحصل على أداء سريع، حماية متقدمة، لوحة تحكم سهلة، وتفعيل فوري بأسعار تنافسية.

$ 5 .00 /شهري
ابدأ الآن الاستضافة المشتركة

سيرفرات VPS الافتراضية

موارد مخصصة وتحكم كامل لمشروعك، مع أداء سريع واستقرار أعلى ودعم فني متواصل على مدار الساعة.

تبدأ من $11.20 /شهري

سيرفرات VPS الافتراضية

السيرفرات الكاملة

تبدأ من $70.00 /شهري

سجل نطاق .com

بسعر $0.00 /سنة

استضافة الريسلر

تبدأ من $20.00 /شهري

آمنة، سريعة، كما تستحق

استضافة مواقع مصممة لتمنحك حماية عالية وأداءً مستقرًا وتجربة سهلة، مع مزايا متكاملة تساعدك على إطلاق موقعك بثقة.

مزايا أكثر، سعر أقل
نطاق وشهادة SSL مجانية
نطاق وشهادة SSL مجانية

احصل على اسم نطاق من اختيارك مع شهادة SSL دون رسوم إضافية، وابدأ مشروعك باتصال آمن وهوية رقمية تعزّز مكانتك.

جاهزية تشغيل 99.9%
جاهزية تشغيل 99.9%

نوفّر بنية تحتية متقدمة تضمن استمرار موقعك دون انقطاع، لتتمكن من التركيز على أعمالك بثبات وموثوقية.

إعداد سريع وسهل
إعداد سريع وسهل

نهيّئ كل شيء آليًا بعد الدفع لتبدأ فورًا دون انتظار أو تعقيد، مع لوحة تحكم سهلة تساعدك في إدارة موقعك بكل مرونة.

ضمان استرجاع خلال 30 يومًا
ضمان استرجاع خلال 30 يومًا

نثق بجودة خدماتنا، لذلك نتيح لك استرجاع أموالك خلال أول 30 يومًا من الاشتراك إذا لم تكن راضيًا، دون شروط أو تعقيدات.

اكتشف المزيد عن الاستضافة

سجّل نطاقك وتميّز بهويتك

احصل على نطاقك بأقل الأسعار عالميًا مع تفعيل فوري وتحكم كامل يمنحك تحكمًا متكاملًا بهويتك الرقمية وبداية ناجحة لمشروعك على الإنترنت.

الأكثر طلبًا سعر التسجيل $0.00/سنة
سعر التسجيل $0.00/سنة
سعر التسجيل $0.00/سنة
سعر التسجيل $0.00/سنة
سعر التسجيل $0.00/سنة
سعر التسجيل $0.00/سنة
إجابات تهمك قبل الاشتراك

لمساعدتك على اختيار ما يناسبك

سواء كنت تبدأ أول موقع لك أو تنقل مشروعًا قائماً، ستجد هنا إجابات لأبرز الأسئلة التي يطرحها العملاء باستمرار، لتوفّر عليك الوقت، وتمنحك تصورًا عمليًا يساعدك في اتخاذ القرار الصحيح بناءً على ما تحتاجه فعلاً.

تحدث معنا الان
ما أنواع الاستضافة التي تقدمونها؟
نوفّر استضافة مشتركة، استضافة ريسلر، سيرفرات VPS، وسيرفرات كاملة تدعم جميع أنواع المشاريع من المواقع البسيطة حتى الأنظمة المتقدمة، مع موارد مرنة، لوحات تحكم متعددة، وحماية مصممة لتناسب كل احتياج.
هل تشمل الاستضافة بريدًا إلكترونيًا؟
نعم، جميع خطط الاستضافة المشتركة تشمل عددًا غير محدود من حسابات البريد الإلكتروني، بدون رسوم إضافية، مع دعم كامل لـ IMAP وSMTP وتوافق تام مع جميع الأجهزة.
هل تدعمون النطاق العراقي ‎.IQ؟
نعم، يمكن استضافة نطاقات ‎.IQ‎ و‎.COM.IQ‎ بعد تسجيل نطاقك من هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، تواصل معنا وسيتولى فريقنا إعداد وتوجيه نطاقك على أي من خدمات الاستضافة لدينا بسهولة.
أين تقع سيرفراتكم وما مدى سرعتها؟
خوادمنا موزعة في أوروبا، أمريكا، وكندا، ويمكنك اختيار مركز البيانات الأقرب لجمهورك باستخدام أداة اختبار السرعة لتجربة الأداء قبل الاشتراك.
هل يمكنني نقل موقعي إلى IQ Hosting؟
نعم، نوفر خدمة نقل مجانية كاملة لموقعك أو سيرفرك من أي مزود آخر دون توقف أو فقدان بيانات، اتصل بنا وسنهتم بكافة تفاصيل النقل لتبدأ معنا دون عناء.
هل يمكنني ترقية خطة الاستضافة لاحقًا؟
نعم، يمكنك ترقية خطة الاستضافة المشتركة أو الريسلر في أي وقت بسهولة من خلال لوحة التحكم، مع احتساب الفارق تلقائيًا دون توقف بالخدمة.
هل تقدمون ضمان استرجاع؟
نعم، نضمن لك استرجاع المبلغ كاملًا خلال أول 30 يومًا إن لم تكن راضيًا عن الخدمة، راجع شروط الخدمة لمزيد من التفاصيل.
كيف أحصل على نطاق مجاني؟
تحصل على نطاق مجاني عند الاشتراك في خطط الاستضافة المشتركة بامتداد ‎.COM‎ أو ‎.NET‎ أو ‎.ORG‎، ويظل مجانيًا دون رسوم طيلة مدة اشتراكك معنا.
هل يمكنني شراء نطاق فقط بدون استضافة؟
نعم، يمكنك شراء نطاق بشكل مستقل بدون استضافة والتحكم الكامل به من خلال لوحة مخصصة لإدارة إعداداته وتجديده ونقله عند الحاجة.
هل يمكنني نقل نطاقي إليكم؟
نعم، يمكنك نقل نطاقك إلينا بسهولة مع الحفاظ على المدة المتبقية، والاستفادة من أسعارنا التنافسية وخدمة احترافية تشمل لوحة تحكم متقدمة ودعم فني متواصل.
ما المزايا التي تأتي مع كل نطاق؟
كل نطاق يأتي مع حماية خصوصية مجانية، إعادة توجيه بريد، حماية من النقل غير المصرح، إدارة DNS متقدمة، وسجلات WHOIS مخصصة بالكامل.
كيف أتحكم بنطاقي بعد تسجيله؟
يمكنك التحكم الكامل بالنطاق من منطقة العميل وتشمل إدارة DNS، تفعيل الخصوصية، تجديد النطاق، نقل الملكية، أو نقله إلى مزود آخر بسهولة.
هل يمكنني حجز أكثر من نطاق؟
نعم، يمكنك حجز أي عدد من النطاقات باستخدام حساب واحد فقط وإدارتها جميعًا من لوحة واحدة تدعم التحكم الفردي أو الجماعي حسب حاجتك.
هل لديكم أسعار مخفضة للنطاقات الجماعية؟
نعم، نقدّم خصومات خاصة للنطاقات الجماعية عبر ريسلر النطاقات، مع أسعار منافسة تعتبر من الأدنى عالميًا وخدمة دعم مخصصة.
ما طرق الدفع التي تقبلونها؟
نقبل بايبال، زين كاش، كي كارد، بطاقات مصرفية، وتحويلات دولية ومحلية، اطّلع على كافة الوسائل عبر صفحة الدفع المخصصة لذلك.
كم يستغرق تفعيل الخدمة بعد الدفع؟
كل الخدمات تُفعّل مباشرة بعد تسديد الفاتورة، بما يشمل الاستضافة والنطاقات والسيرفرات، عبر نظام مؤتمت بدون أي تأخير يدوي.
هل يمكنني تجربة الخدمة قبل الشراء؟
لا نوفر فترة تجريبية حالياً، لكنك مشمول بضمان استرجاع خلال أول 30 يومًا في حال لم تناسبك الخدمة دون تعقيدات.
هل يمكنني الترقية أو تغيير الخطة لاحقًا؟
نعم، خدماتنا مرنة بالكامل ويمكنك ترقية أو تخفيض خطتك من لوحة التحكم، ويتم احتساب الفارق تلقائيًا دون توقف أو تعقيد.
ما هي وسائل الدعم المتوفرة؟
نوفّر دعمًا فنيًا متكاملًا عبر الهاتف، التذاكر، البريد الإلكتروني، الدعم المباشر، وواتساب، لتقديم المساعدة على مدار الساعة.
هل أستطيع شراء أكثر من خدمة بنفس الحساب؟
نعم، يمكنك إدارة كل خدماتك مثل الاستضافة، النطاقات، السيرفرات، والفواتير، من خلال حساب واحد ولوحة تحكم موحدة وسهلة.
هل توفرون برنامج تسويق بالعمولة؟
نعم، يمكنك الانضمام إلى برنامج التسويق والترويج لخدماتنا مقابل عمولات مجزية عن كل إحالة ناجحة عبر نظام تتبع شفاف ودقيق.
أخبار وتحديثات IQ Hosting

تابع آخر العروض والإعلانات المهمة

المزيد من الإعلانات
تحديث أمني لمعالجة ثغرة في لوحة تحكم cPanel/WHM
Apr 30, 2026

تحديث أمني لمعالجة ثغرة في لوحة تحكم cPanel/WHM

اقرأ المزيد
Feb 07, 2026

عرض تخفيضات خاصة على نطاقات .com و .net لفترة محدودة

 Nov 22, 2025

تحديثات جديدة على خطط الاستضافة والإضافات (تخفيض أسعار وزيادة المساحات)

 May 21, 2025

الآن.. سدد فواتيرك عبر كي كارد

 Jan 01, 2025

عروض البلاك فرايدي المميزة!

المزيد من الإعلانات

هل تحتاج مساعدة؟

فريقنا متواجد دائمًا لمساعدتك، سواء في التوجيه أو الدعم الفني أو أي استفسار، تواصل معنا بالطريقة التي تناسبك.

الدعم المباشر

نحن هنا للإجابة على استفساراتك في أي وقت.

تحدث معنا!

أرسل تذكرة دعم

احصل على مساعدة فنية دقيقة عبر التذاكر.

أرسل تذكرة

راسلنا عبر واتساب

تواصل سريع معنا من خلال واتساب.

راسلنا